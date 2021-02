Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au apelat la o noua terapie pentru bolnavii cu plamanii afectati de infectia cu virusul SARS-CoV-2, bazata pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scadere a numarului internatilor care pot ajunge in sectiile…

- Au fost momente emoționante la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara. O pacienta in varsta de 95 de ani, internata in urma cu zece zile cu diagnosticul de infecție cu SARS CoV 2, a fost externata astazi. Este cel mai in varsta pacient tratat in unitatea sanitara…

- Intr-o postare pe grupul de Facebook City Doctors, infiintat la inceputul pandemiei, doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a transmis un mesaj de Anul Nou.

- In cateva zile, Romania urmeaza sa primeasca o tranșa simbolica de 10.000 de doze de vaccin antic-Covid, iar o parte dintre acestea vor ajunge la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților de vaccinare…

- Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” Timisoara, se așteapta la creșterea infectarilor cu SARS-CoV-2 in ianuarie. Medicul recomanda sarbatori in familie restransa. In opinia...

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara le administreaza bolnavilor cu COVID-19 un nou medicament antiviral, Favipiravir, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres.…

