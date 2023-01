Zboruri charter din 14 orase ale tarii, inclusiv din Brasov, imediat dupa deschiderea noului aeroport, spre Turcia si Grecia, dar si spre Spania, Egipt, Cipru, sunt disponibile in sezonul 2023, numarul curselor directe fiind cu 20- mai mare in acest an. Paralela45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii calatoriilor in ritmul din 2019, dupa ce in 2022 romanii au calatorit fara restrictii peste tot in lume. Agentia a inregistrat 80- din volumul de vanzari din 2019, de 60 de milioane de euro, si estimeaza pentru 2023 cresteri de 25-35- pentru destinatiile Grecia, Turcia, Spania. Cele mai multe chartere…