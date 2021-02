Paralela 45: Reduceri de până la 50% pentru vacanța de vară, în săptămâna târgului de turism virtual Turoperatorul Paralela 45 participa la targul de turism virtual organizat de Romexpo, intre 18 și 22 februarie, iar ofertele sunt disponibile și pe portalul www.paralela45.ro și in agențiile proprii și au reducere de pana la 50%, de Early Booking cumulate cu ofertele speciale, și sunt organizate cu zboruri charter din București și alte șase orașe ale țarii. Pentru Maldive, unde in primele șase saptamani ale anului au mers in vacanța aproape 5.700 de romani, potrivit datelor Ministerului Turismului din Maldive, sunt disponibile vacanțe pe cursele charter organizate in februarie și martie, la prețuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

