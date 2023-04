Stiri pe aceeasi tema

- Turistii au petrecut, in trimestrul patru din 2022, aproximativ 97 de milioane de nopti in spatii de cazare inchiriate pe termen scurt din Uniunea Europeana, rezervate prin intermediul platformelor Airbnb, Booking, Expedia Group si Tripadvisor, in crestere cu aproximativ 25% fata de perioada similara…

- Primele zile din luna aprilie se anunța plina de provocari pentru unii nativi, care vor trebui sa invețe cum sa gestioneze tensiunile din cuplu. Alte zodii mai puțin norocoase chiar vor lua in calcul separarea de partener.

- Romanii care vor sa mearga in vacanța pe litoralul romanesc in sezonul estival 2023 au posibilitatea de a-și rezerva sejururi cu reduceri de pana la 57% in cadrul Targului de Turism online derulat in perioada 22-26 februarie de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de vacanțe.…

- La primele ore ale dimineții a avut loc un accident la intrarea in localitatea Capruța. Din primele informații pe care le deținem o persoana a... The post Accident la Capruța. O persoana, transportata la spital cu elicopterul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In Parcul Natural Bucegi, chiar in vecinatatea Castelului Peleș, se organizeaza plimbari cu ATV-uri și chiar cu automobile 4 x 4 care pleaca din stațiunile de pe Valea Prahovei, deși accesul vehiculelor cu motor este interzis in Parcul Natural. Castelul Peleș este unul dintre cele mai renumite obiective…

- Atacul cu drone asupra unei fabrici de armament din orașul Isfahan, care a avut loc in noaptea de sambata, pare sa fi fost ceva mai mult decat unul eșuat așa cum a pretins Iranul, relateaza Jerusalem Post, citand o combinație de surse – de informații occidentale și alte surse straine. Patru explozii…

- N. Dumitrescu O vizita și o intalnire cu totul inedite au avut loc, ieri, la Ploiești, primele de acest fel din anul 2023, cand conducerile Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Prahova, ale autoritaților din județ si Universitatii Petrol-Gaze s-au intalnit cu nu mai puțin de opt reprezentanți ai ambasadelor…