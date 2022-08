Stiri pe aceeasi tema

- ”Rezident Eforie Nord prelungeste sezonul 2022 prin programul “Litoralul pentru toti”, cu cazari disponibile in apartamente cu capacitate de pana la sase persoane, timp de 14 nopti, in lunile septembrie si octombrie. Oferta vine in intampinerea celor care vor sa locuiasca o perioada indelungata pe litoral…

- Indiferent de suma sau scopul creditului, agricultorii sunt mereu in mișcare, deciziile sunt luate foarte rapid și, cu siguranța, in colaborare cu banca, aceștia apreciaza mult viteza de luare a deciziei și simplitatea in procesul de lucru și in produsele creditare, susține Serghei Ceban, Șef Secție…

- Cristiano Ronaldo, 37 de ani, a primit o oferta incredibila din Arabia Saudita: 250 de milioane de euro salariu pentru doua sezoane, Manchester United urmand sa primeasca 30 de milioane și agentul sau Jorge Mendes inca 20. Cristiano Ronaldo mai are un an de contract la Manchester, noul manager, Erik…

- Mara International Tour: Costa Brava cu avionul din Cluj! De la 445 euro/persoana! Plecare in 01.10.2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Pachetul include: 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA in Costa Brava BONUS! apa si vin la mesele principale Transfer aeroport – hotel – aeroport…

- Cu aproximativ 8 din fiecare 10 americani care sufera de dureri de spate la un moment dat in viata lor, costurile durerilor de spate se ridica la aproximativ 150 de miliarde de dolari doar in Statele Unite si este una dintre principalele cauze de dizabilitate din intreaga lume, pentru ca aproape fiecare…

- ”Dupa ridicarea restrictiilor privind organizarea evenimentelor si referitoare la calatorii, turoperatorul Paralela45 lanseaza pachete de vacanta pentru luna de miere in Turcia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania si Egipt, din iunie pana la finalul lunii octombrie, pe zbor charter si cu preturi de la…

- Sejururi Exotice cu avionul din Cluj sau Budapesta! De la 820 euro/persoana! Dubai, Bali sau Mexic Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Dubai Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Budapesta De la 820 euro/persoana/ sejur CANCUN, Mexic Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Budapesta De la 2295 euro/persoana/…

- Atunci cand visezi o persoana care a murit, sentimental este unul de tristețe. Apariția in vis a unei persoane dragi, poate avea numeroase semnificații. Este foarte important ce trebuie sa faci in cazul in care se intampla acest lucru. Se pare ca, persoanele decedate apar mai des in vise ca in perioada…