Paradoxurile lui Zenon Zenon a fost un filozof grec presocratic, din sudul Italiei, membru al scolii filozofice din Elea, intemeiata de Parmenide. Va prezentam in acest articol trei din cele mai cunoscute patru paradoxuri ale lui Zenon, unele dintre cele mai faimoase, mai durabile, mai socante si mai interesante paradoxuri, formulate de filozoful eleat in anul 450 i.Hr. Filozoful grec Zenon, discipol al lui Parmenide, a trait in secolul al cincilea i. Hr. si ne-a lasat mostenire cateva paradoxuri profunde a caror rezolvare ne invita sa meditam asupra notiunilor de infinit si de miscare. A fost numit de Aristotel fondatorul… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

