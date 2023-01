Paradoxul turcesc - Este întâlnirea cu Assad cheia pentru succesul lui Erdogan în alegeri? Va alege președintele turc o schimbare radicala a Ankarei in relația cu Siria, iar kurzii vor fi principalii perdanți? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Turcia este gata sa recunoasca regimul lui Bashar al-Assad, daca Siria va refuza sa recunoasca autonomia kurzilor din nordul Siriei susținuți de americani, scrie Bloomberg. Rusia și Emiratele Arabe Unite sunt mediatori in acest joc de putere la nivel inalt care afecteaza interesele americane in regiune.…

- Dupa intalnirea președintelui Erdogan cu președintele egiptean Sisi in Qatar, unde cei doi au participat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, a aparut in prim-plan posibilitatea intalnirii cu președintele sirian Assad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Atacurile lansate de Turcia in Siria - incepand cu Kobani - impotriva kurzilor, care au inceput pe 19 noiembrie și au continuat ieri prin operațiunea pe care turcii au numit-o ”Gheara-Sabie” (Claw Sword), au fost pentru majoritatea experților „cronica unei morți anunțate”. Fii la curent cu…

