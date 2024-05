Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Baleni Sarbi se pastreaza de sute de ani un obicei unic in Romania, care reuneste la biserica femeile din sat, ele fiind numite „Mironosite”. Dupa slujba inchinata celor adormiti, dupa miezul noptii, se aprinde un foc mare in cimitir, iar femeile se asaza in jurul lui si canta. Traditia…

- Travis Scott, unul dintre cei mai controversati rapperi, cunoscut pentru piese precum „Sicko Mode” si „Highest in the Room”, va canta in premiera in Romania, la festivalul Beach, Please! de la Costinesti, potrivit news.ro

- Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, ca apropierea Sarbatorilor Pascale de 1 Mai o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare pe litoral, dar nu neaparat pe 1 Mai, ci va fi o sarbatoare prelungita.…

- ”Faptul ca sunt apropiate calendaristic cele doua evenimente, sarbatoarea pascala apropiata foarte mult de 1 Mai, o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare, dar nu neaparat concentrat pe perioada 1 Mai, minivacanta de 1 Mai, ci dimpotriva, va fi o sarbatoare prelungita, care va disipa…

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…

- Beach, Please! 2024 festivalul de muzica din Costinești are loc in perioada 10-14 iulie. Iata tot ce trebuie sa știi despre evenimentul organizat de Selly la malul marii.Festivalul care a pornit ca o petrecere pe plaja in Costinești, ȋn 2022, s-a transformat ȋntr-un fenomen pentru tineri și a devenit…

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.

- Seful Guvernului a participat, marti seara, la Gala CONAF - 'Women in Economy' alaturi de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, si de liderul Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu.Premierul si-a inceput discursul prin a-i multumi presedintei…