Paradoxul tranziției la energia verde. Guvernele intră în faliment Intr-o analiza referitoare la strategiile pentru tranziția la energie verde, Agenția Internaționala a Energiei atrage atenția asupra unei consecințe periculoase a dispariției taxelor din petrol. Practic, acestea reprezinta o cota bugetara importanta pentru toate guvernele, care se vor trezi fara resurse financiare. Soluția ar fi taxarea carbonului, adica majorarea taxelor pentru populație și companii, dar […] The post Paradoxul tranziției la energia verde. Guvernele intra in faliment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

