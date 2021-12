Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR), Daniel Botanoiu, sustine ca recoltele bune obtinute in acest an de catre fermierii romani nu vor ajuta foarte mult economia autohtona, pentru ca mare parte din materia prima pleaca la export, informeaza Agerpres.

- „Niciun liberal nu va putea accepta vreodata suprataxarea marilor companii cu 1% din cifra de afaceri, deoarece acest lucru ar fi daunator pentru economia naționala, pentru mediul de afaceri, pentru zeci de mii de angajați și familiile lor, iar pe termen lung aceasta masura ar produce o scadere a veniturilor…

- ‘’S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an in care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu numar maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un numar nemaiintalnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus’’, a spus ministrul.‘’Pana…

- „Felicit companiile care se regasesc anul acesta in Topul National al Firmelor si, deopotriva, organizatorii evenimentului, devenit unul de traditie pentru Camera de Comert si Industrie. Performantele economice realizate, cu precadere in anul pandemiei, merita recunoscute, promovate si premiate. Egida…

- Riscurile legate de o criza alimentara nu sunt numai in Romania ci in toata lumea, insa pentru romani va fi o povara, avand in vedere ca importam majoritatea materialului genetic din zootehnie, considera presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR), Daniel Botanoiu.

- Riscurile legate de o criza alimentara nu sunt numai in Romania ci in toata lumea, insa pentru romani va fi o povara, avand in vedere ca importam majoritatea materialului genetic din zootehnie, iar deficitul balantei comerciale a atins recordul de 3 miliarde euro, considera presedintele Asociatiei…

- Riscurile legate de o criza alimentara nu sunt numai in Romania ci in toata lumea, insa pentru romani va fi o povara, avand in vedere ca importam majoritatea materialului genetic din zootehnie, iar deficitul balantei comerciale a atins recordul de 3 miliarde euro, considera presedintele Asociatiei Fermierilor…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, ca introducerea obligativitații certificatului verde pentru angajați este cea mai noninvaziva masura, in contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu se inchide din nou economia, motiv pentru care, cat de curand, vor fi introduse in Parlament…