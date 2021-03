Paradoxul României care renaște Echipa U21 nu e cea mai buna din lume, insa ne surprinde placut prin suflet, prin felul in care revine dupa ce-o credeam cazuta. Poți tu sa fii pe hirtie de zece ori mai bun decat Ungaria, poți sa ai om in plus, dar daca iei golul pe care l-am luat noi (fault neacordat mai intai, insa apoi un lung și deranjant șir de gafe), daca știi ca nu ți s-a dat nici penalty, cazi, te prabușești, iți pica inima in șort, ți se aduna plumbul in picioare și te ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

