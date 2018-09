Paradoxul romanesc: Riscul de faliment e mai mare decat acum zece ani, desi economia a crescut

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea companiilor din Romania se confrunta cu un risc de a intra in faliment mai ridicat decat acum zece ani, desi economia Romaniei a devenit in aceasta perioada campioana cresterii in Europa Centrala si de Est (CEE), arata o analiza a Coface Romania, publicata in septembrie 2018.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca se mentine riscul ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand cu data de 10 septembrie,…

- Primele 1.000 de companii din Romania din totalul de aproximativ 500.000 de companii genereaza jumatate din veniturile totale ale businessurilor, a afirmat Iancu Guda, Services Director al Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari din Romania (AAFBR), intr-o conferinta…

- Atat in Romania, cat si in restul lumii, temperaturile au crescut drastic in ultimele decenii, trecand din ce in ce mai multe ori de limita suportata de corpul uman, mai exact 32 grade Celsius, in principal din cauza modificarilor climatice provocate de om. In prezent, in Bucuresti se…

- Aproximativ 190 de companii cu afaceri de peste un milion de euro au intrat in insolventa in primul semestru din 2018, in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului anterior, arata cel mai recent studiu realzat de Coface Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca exista, in continuare, un risc ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand din 13 august,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila local avertizeaza ca exista, in continuare, un risc ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5), incepand din 13 august,…

- Unul dintre momentele în care probabilitatea sa ți se fure bunurile este mare e când te afli în spații aglomerate și verifici daca telefonul mobil și portofelul sunt la locul lor.