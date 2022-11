Paradoxul românesc: Producem 25% din porumbul UE și doar 0,7% din lapte Creșterea vacilor in Romania trece printr-un moment dificil, efectivele de animale reducandu-se semnificativ, pe fondul creșterii costurilor de producție, pe care mulți fermieri nu reușesc sa și le acopere. Romania a ajuns sa-și asigure undeva la 70% din necesarul de lapte și produse lactate din import, in condițiile in care doar pana la 15% din efectivele de vaci pentru care se aloca subvenții produc pentru piața, potrivit datelor comunicate de asociațiile din sector. ‘’Noi asiguram doar 30% din tot consumul, importam atat lapte, cat și produse lactate, dar și sub-produse necesare procesarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

