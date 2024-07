Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile postale, medicamentele si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in iunie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Anul acesta, vacanțele pe litoralul romanesc au devenit mai costisitoare pentru turiști. The post SCUMPIRI MASIVE Prețurile pe litoralul romanesc cresc semnificativ in luna iulie first appeared on Informatia Zilei .

- Prețurile transportului de marfa sunt in creștere și aceasta tendința va continua probabil și anul viitor, afectand comerțul și complicand lupta impotriva inflației. Tensiunile geopolitice, congestionarea porturilor și noile tarife influențeaza deja prețurile. Acest lucru anunța probleme pentru retaileri…

- Luna mai este aproape de final iar comercianții de pe litoralul romanesc pun la punct ultimele detalii pentru noul sezon de vacanțe. Chiar daca turiștii nu se inghesuie deocamdata in stațiuni, multe afaceri deja și-au deschis porțile

- In aprilie 2024, fenomenul inflației a continuat sa fie resimțit pe diverse segmente ale economiei, iar unele dintre cele mai afectate domenii au fost serviciile poștale, detergenții și medicamentele. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) și preluate de Agerpres, prețurile…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Inflația a scazut la 6,6% in luna martie a acestui an, totuși prețurile raman semnificativ mai ridicate in comparație cu anii precedenți. Cei mai afectați sunt oamenii care sunt dependenți de medicamente, deoarece acestea se numara printre produsele cu cele mai mari creșteri de prețuri. Potrivit specialiștilor,…