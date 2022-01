Paradoxul românesc: Avem printre cele mai mici salarii minime din UE, dar stăm bine la puterea de cumpărare Romania se numara printre statele UE cu cele mai mici salarii minime, dar in același timp se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia, potrivit datelor Eurostat. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii fiind Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia. Daca ne raportam la cele 21 de tari, 13 state din sud si est au salarii minime sub 1000 de euro pe luna: Bulgaria (E332), Letonia (E500), Romania (E515), Ungaria (E542), Croatia (E624), Slovacia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

