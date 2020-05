Stiri pe aceeasi tema

- Cei 600 de bogatași ai Americii au avut o creștere substanțiala a veniturilor, in perioada 18 martie-19 mai. Astfel, averile lor au crescut in ansamblu cu aproximativ 434 de miliarde de dolari, suma ce reprezinta o crestere de circa 15% in doua luni, arata un raport intocmit de „Americans for Tax Fairness”…

- Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett si Larry Ellison, inclusi in top 5 al celor mai bogati oameni din Statele Unite, si-au marit averile cu 19 la suta, arata un studiu realizat de organizatia "Americans for Tax Fairness" si de 'Institute for Policy Studies Program for Inequality''…

- Compania israeliana NSO Group ar fi creat un domeniu web care arata exact ca și când ar fi aparținut celor de la Facebook, tactica fiind de a determina diverse ținte sa instaleze Pegasus, o foarte puternica ”unealta” de spionaj cibernetic, arata o ancheta a publicației Motherboard.…

- Parlamentul francez a adoptat, saptamana trecuta, proiectul de lege al deputatei Laetitiei Avia, pentru combaterea urii in mediul online. Sunt vizate actele de incitare la ura, violenta, injuriile cu caracter rasist sau chiar religios. Legea “Avia”, prin care in termen 24 de ore platformele si motoarele…

- Jean-Michel Jarre, presedinte al Confederatiei internationale a societatilor de autori si compozitori (Cisac), a declarat pentru AFP ca, pentru a sustine artistii afectati de criza, ca trebuie "taxate marile companii digitale pentru a reechilibra lucrurile", potrivit news.ro."Este nevoie de…

- Jean-Michel Jarre, presedintele Confederatiei Internationale a Societatilor de Autori si Compozitori (CISAC), a declarat intr-un interviu pentru AFP ca artistii afectati de criza cauzata de pandemia de coronavirus trebuie ajutati in aceasta perioada printr-o taxare a marilor companii din domeniul…

- Jack Dorsey, fondatorul Twitter și Square, a anunțat pe Twitter ca a creat un fond de caritate de un miliard de dolari pentru a sprijini lupta impotriva COVID-19. Potrivit estimarilor sale, suma reprezinta aproximativ 28% din averea sa, noteaza Business Insider, TIME și The New York Times. Sper ca gestul…

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Țiriac se afla pe locul 2.276 din 2.816 miliardari ai lumii indexați de publicația Hurun Report din China, intr-un clasament condus de Jeff Bezos, de la Amazon, cu o avere de 140 de miliarde de dolari, scrie Mediafax.Anul trecut Țiriac se afla pe locul…