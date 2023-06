Paradoxul oamenilor foarte inteligenți: răspund mai încet la probleme complexe Un creier cu conexiuni extraordinar de sincronizate și un IQ remarcabil prezinta un avantaj in furnizarea de raspunsuri precise, dar aceasta abilitate sacrifica viteza, scrie Nature Communications. O noua descoperire realizata de cercetatorii germani aduce o perspectiva interesanta asupra relației dintre inteligența și timpul de raspuns. Studiul arata ca persoanele cu un scor ridicat la teste de inteligența au abilitatea de a oferi raspunsuri rapide la intrebari simple, ceea ce nu reprezinta o surpriza. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 18 iunie - Ucraina solicita arme de precizie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 18 iunie -solicita arme de precizie…

Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Presedintele rus Vladimir Putin si printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman au exprimat aprecieri miercuri, in timpul unei convorbiri telefonice, in privinta cooperarii bilaterale in cadrul grupului de producatori de petrol OPEC+, informeaza Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS Sindicaliștii din…

- Un nou studiu revoluționar, desfașurat recent in SUA, dezvaluie ca inteligența artificiala a invins oamenii intr-un domeniu surprinzator. Cercetatorii de la Universitatea din California au creat un set de 195 de intrebari lasate de pacienți pentru medici pe forumul Reddit, și atat medicii, cat și inteligența…

- Starea de sanatate a lui Lukașenko ramane neclara. Lukașenko nu a fost vazut in public și nici biroul sau nu și-a actualizat programul saptamanal cu niciun eveniment de la vizita sa la Moscova din 9 mai.

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor