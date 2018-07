Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a postat un mesaj pe Facebook in care isi exprima revolta fata de faptul ca apar afise cu oferte cu locuri de munca in strainatate pentru medicii romani, in conditiile in care Guvernul le-a marit considerabil salariile. “Guvernul face eforturi disperate sa opreasca exodul medicilor,…

- In regiunea noastra, dupa caderea comunismului, s-a pornit cu avantajul fortei de munca ieftine pentru a atrage capitaluri straine, pentru ca tarile nu aveau capacitatea financiara de a sustine cresterea. Dupa cateva decenii, modelul nu mai merge.

- Numarul real de angajati din Romania este mult mai mare decat cel din Revisal, pentru ca acolo nu apar functionarii publici, cei din politie, din armata, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Am vazut ca prezentati ca fiind numarul real de persoane angajate, 6.300.000. Este mai…

- Angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, membri ai Sindicatului Familia, au anuntat ca vor picheta sediul Consiliului Judetean Bihor, nemultumiti ca nu si-au primit salariile intregi pe luna martie, ci doar in procent de 70%.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in…

- Peste 100 de angajati ai Aeroportului International Sibiu au declansat, miercuri, o greva de avertisment, nemultumiti de negocierile privind salarizarea si noul contract colectiv de munca. In timpul grevei, sase curse aeriene trebuie sa decoleze sau sa aterizeze la Sibiu.

- Loviți direct in plex de Institutul Național de Statistica – ale carui date arata clar ca doar inflația a crescut, nu și salariile, pesediștii au decis sa puna instituția sub tutela directa a partidului , scrie ziare.ro. Ultimele date prezentate de INS demonstreaza, cu cifre, ca social-democrații…

- Premierul Viorica Dancila susține ca a citit raportul Institutului Național de Statistica și chiar daca aceștia arata in luna februarie au scazut salariile, ea a explicat ca nu putem vorbi decat despre creșteri salariale, nu despre scaderi.”Nu putem vorbi despre scadere, vorbim doar despre…