Paradoxul indian: Creștere a morților, dar o scădere a infecțiilor Autoritatile indiene au raportat duminica un numar de 165.533 de noi infectii cu coronavirus detectate in ultimele 24 de ore, cel mai mic numar de infectii depistat in ultimele 46 de zile, precum si o crestere cu 3.460 a deceselor puse pe seama noului coronavirus, transmite Reuters. Bilantul general al infectiilor cu noul coronavirus depistate in India a ajuns la 27,9 milioane de persoane, din totalul populatiei de 1,36 miliarde de locuitori. Numarul deceselor puse pe seama COVID-19 a ajuns la 325.972, conform datelor oferite de Ministerul indian al Sanatatii, mai transmite Reuters,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indiene au raportat luni peste 300.000 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, pentru a 12-a zi consecutiva, ridicand numarul total al infectarilor la aproape 20 de milioane, in timp ce bilantul deceselor asociate maladiei COVID-19 a crescut cu alte 3.417 de victime, informeaza…

- Bilanțul cazurilor active de coronavirus raportate la nivelul județului Bihor se afla pe o panta descendenta, in ultimele 24 de ore fiind inregistrata a scadere cu 32 fața de ziua precedenta. Astfel, in acest moment sunt active 1.453 cazuri de coronavirus in județ.

- Iranul a depasit miercuri recordul zilnic de cazuri de COVID-19, in conditiile in care numarul infectarilor a ajuns la 20.954, cu 3.500 mai multe cazuri fata de ziua precedenta, a declarat Ministerul iranian al Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro. Autoritatile iraniene au afirmat ca numarul…

- India a detectat o noua ''varianta dublu mutanta'' a virusului SARS-CoV-2, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii in contextul in care autoritatile se confrunta cu cel mai ridicat bilant zilnic de cazuri noi si decese din acest an, informeaza Reuters.

- Ministerul sanatații din India a anunțat miercuri ca in aceasta țara a fost depistata o noua tulpina de coronavirus, in afara multor alte variante de urmarit (VOC) ce au fost descoperite in strainatate, transmite Reuters. ”Deși VOC și o noua varianta cu dubla mutație au fost depistate in India, acestea…

- Ucraina isi intareste controalele la frontiera si le cere persoanelor care intra in tara un test negativ la coronavirus, a declarat marti ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, dupa ce s-a inregistrat cea mai ridicata rata de decese zilnice din cauza COVID-19, potrivit Reuters, citata de AGERPRES.…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța AGERPRES. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'',…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.