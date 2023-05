Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza, Romania gasește bani sa faca o noua companie de drumuri. S-a ocupat Sorin Grindeanu de acest aspect. Paradoxul este ca drumuri nu avem, nu avem autostrazi, se moare pe șosele ca la razboi, dar avem o noua companie de drumuri: Compania Nationala de Investitii Rutiere. Prob ...

- Societatea Romana de Hematologie alaturi de Asociatia Nationala a Hemofilicilor din Romania si Asociatia Romana de Hemofilie au lansat, miercuri, in contextul Zilei Mondiale a Hemofiliei (17 aprilie), initiativa "Apel la Actiune in Hemofilie", care are ca obiective realizarea si definitivarea registrului…

- 28 iunie 1940 este o zi cheie in istoria existenței statului Republica Moldova. Fara raptul teritorial pus la cale de Stalin, in cardașie cu Hitler, statul actual R. Moldova nu ar fi existat. Daca anexarea Basarabiei din 1812 este o divizare a principatului Moldovei, anexarea acestui pamant romanesc…

- Daniel Sauca „Marcel Ciolacu: Sper ca in saptamanile urmatoare sa trecem in Parlament o lege cu pensiile speciale care este constituționala și nu creeaza un haos in Romania / Daca luam ad literam ce ne-am asumat in PNRR depopulam justiția, armata, serviciile, sistemul de ordine publica” (g4media.ro).…

- Medicii din Romania se plang din nou de faptul ca Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), care citeste cardurile de sanatate ale pacientilor pentru a putea emite retete si trimiteri, are mari probleme de functionare. Medicii si pacientii din Iasi cu care a vorbit „Ziarul de Iasi" spun ca problemele…

- In cadrul evenimentului ACROSS HEART FAILURE – Expert Meeting 2023, specialiști valoroși la nivel național si internațional au prezentat cele mai inovative terapii disponibile pentru tratamentul pacienților cu insuficiența cardiaca Lectori prestigioși din Romania și din afara țarii au prezentat principalele…

- Romania se lauda in ultimii ani cu creșteri economice solide, insa mediul privat se sufoca, iar tot mai multe firme mici și mijlocii intra in colaps. Analistul Adrian Negrescu explica, pentru „Adevarul”, acest paradox și vine cu cateva recomandari pentru cei care raspund de bunul mers al economiei