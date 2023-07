Paradoxul hipermarketurilor din România. Crește cifra de afaceri, scade profitul O radiografie a raportarilor financiare ale marilor rețele comerciale straine din Romania arata ca hipermarketurile, in ciuda unor cifre de afaceri fulminante, raporteaza profituri extrem de mici, reducand astfel baza pentru impozitul pe profit. Culmea este ca, cu cat cifra de afaceri crește și, de multe ori se dubleaza, profitul ramane constant sau, mai rau, […] The post Paradoxul hipermarketurilor din Romania. Crește cifra de afaceri, scade profitul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

