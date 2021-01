Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa nevoia permanenta de sange cu care se confrunta, mai ales in contextual scaderii a numarului de donatori, spitalele se confrunta acum și cu o nevoie uriașa de plasma recoltata de la pacienții infectați cu SARS-CoV-2 care s-au vindecat și au dezvoltat anticorpi. Aceasta poate face diferența…

- Ministerul Sanatații din Belarus a anunțat inceputul campaniei de vaccinare a populației cu vaccinul rusesc impotriva coronavirusului „Sputnik V”, noteaza Libertatea Cuvintului. Primul lot de vaccin a sosit marți in țara. „Astazi vom incepe o noua etapa — vaccinarea in masa impotriva COVID-19. Primii…

- Dupa decizia luata luni de agenția de reglementare a UE, ultimul pas inainte de inceperea vaccinarii in statele membre este aprobarea care va veni de la Comisia Europeana, cel mai probabil miercuri, scrie Reuters. Agenția Europeana pentru Medicamente a dat luni unda verde vaccinului dezvoltat de Pfizer…

- Semnalul de alarma vine din partea producatorilor din industria farmaceutica, in urma analizei pe primele 10 luni din an. Este cunoscut faptul ca pandemia a limitat considerabil accesul pacienților la serviciile medicale, fie pentru ca unele spitale s-au transformat in unitați Covid-19, fie pentru…

- Consumul de antibiotice a crescut alarmant. Exista persoane care folosesc aceste medicamente fara discernamant! Consumul de antibiotice, cum ar fi azitromicina, a crescut foarte mult in aceasta perioada in Romania, atrage atenția președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. El…

- Calin Popescu Tariceanu vrea dezbatere pe tema vaccinarii populației impotriva Covid 19. Politicianul crede ca autoritațile vor sa-i oblige pe cetațeni sa se vaccineze și dorește sa afle ce parere au oamenii despre vaccin. Calin Popescu Tariceanu susține ca Guvernul ar putea introduce obligativitatea…

