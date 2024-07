Stiri pe aceeasi tema

- Mulțumesc președintelui Marcel Ciolacu și Consiliului Politic Național al PSD pentru increderea acordata și pentru desemnarea mea in rolul de președinte al PSD Alba. Mult succes europarlamentarului Victor Negrescu in continuarea activitatii importante pentru Romania și județul Alba in Parlamentul European.…

- • Caravana „Buna ziua, schimbare!” staționeaza la cinematograful din Tașnad (str. Virgil Salajan, nr. 24), din județul Satu Mare, in perioada 9 iulie – 19 iulie 2024; • Conceptul de unitate mobila, care circula intr-un camion modular, a fost dezvoltat pentru a simplifica accesul comunitaților locale…

- Un tanar acuzat de contrabanda cu țigarete, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Oamenii legii au confiscat peste 700 de pachete cu țigari. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu cei ai Secției 2 Poliție…

- O familie din județul Botoșani trece printr-un moment dramatic, dupa ce toți membrii acesteai au consumat ciuperci otravitoare adunate din padure. Cinci copii și un adult au fost transportați de urgența la spital și au fost salvați in ultima clipa. Copiii, cu varste intre 3 și 16 ani, au manifestat…

- In județul Botoșani, in cateva catune din nord, se mai pastreaza inca obiceiul acoperirii caselor cu stuf. Oamenii locului spun ca meșteșugul incepe sa se piarda intr-un ritm accelerat. Culmea, cei mai interesați de aceasta tehnica tradiționala sunt occidentalii.

- Marcel Romanescu (PSD)a reușit sa caștige un nou mandat de primar al municipiului Targu Jiu, cu aproximativ 35%, iar Cosmin Popescu (PSD) a fost votat in funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, cu aproximativ 45%.

- In ultimele zile, am asistat la o campanie murdara și agresiva a adversarilor noștri politici: afișe cu indemnuri la ura, minciuni, denigrari la persoana – toate acestea in lipsa unor proiecte cu adevarat utile pentru județul nostru. Teama de a pierde, lipsa de soluții și eșecul in a empatiza cu oamenii…