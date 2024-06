Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de scumpiri este preconizat pe fondul creșterii salariului minim in Romania. Adrian Negrescu, analist economic, spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. „Creșterea aceasta a salariului minim de la mijlocul anului va duce creșteri de prețuri, mai ales…

- Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Pentru anul 2024, punctul de amenda este stabilit la 5 din salariul mediu brut. Odata majorat acest venit la 3.700 de lei de la 1 iulie, punctul de amenda ar fi trebuit sa creasca de la 165 de lei la 185 de lei. Guvernul…

- In ciuda tensiunilor din coaliție, premierul Marcel Ciolacu este dispus sa mearga inainte cu decizia de a crește salariul minim la 3700 de lei, de la data de 1 iulie. Ministerul Muncii a publica Hotararea de Guvern in transparența decizionala.

- Partidul Național Liberal nu se opune creșterii salariului minim, dar ne dorim masuri de compensare pe care societațile comerciale, angajatorii, capitaliștii romani, capitalul privat romanesc sa le primeasca, spune prim-vicepreședintele liberalilor Rareș

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat luni ca Partidul National Liberal nu se opune cresterii salariului minim, el precizamnd ca este absolut firesc sa sustina cresterea la 740 euro a salariului minim, dar doresc masuri de compensare pentru capitalul privat.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Constanta, ca saptamana viitoare va avea o sedinta cu partenerii sociali, sindicate si patronate, cu care se va discuta despre posibilitatile de reducere a impozitarii la angajatii cu veniturile cele mai mici si cei platiti cu salariul minim pe economie,…

- PSD anunța ca iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. The post MAJORAREA SALARIULUI MINIM PSD promite introducerea salariul minim european first appeared on Informatia Zilei .