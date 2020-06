Stiri pe aceeasi tema

- Elite Business Women lanseaza Grupul EU-GCC Women’s Cooperation, o inițiativa internaționala care aduce impreuna femei de afaceri remarcabile din intreaga lume. Obiectivele principale ale Grupului constau in creșterea nivelului de cooperare, de colaborare și, in general, oferirea posibilitații de exprimare…

- Elite Business Women (EBW) lanseaza Grupul EU-GCC Women's Cooperation, o initiativa internationala care aduce impreuna femei de afaceri din intreaga lume, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea de a se dezvolta in domeniile de activitate alese si de a beneficia de ajutor din partea diverselor…

- Cițu: Exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie a economiei, adica sa evitam recesiunea tehnica. Deficitul bugetar va fi mai mare Ministrul de Finante, Florin Citu, spune ca exista probabilitatea foarte mare sa nu avem doua trimestre consecutive de contractie…

- Prima țara care s-a prabușit financiar din cauza pandemiei aproba un plan de salvare si va cere ajutorul FMI. Cea mai mare criza din istorie ar putea dura 5 ani Guvernul libanez a aprobat joi un plan economic de salvare vizand scoaterea tarii din grava criza actuala, considerata cea mai mare amenintare…

- „Traim o criza medicala de o foarte mare intensitate. Nu este prima epidemie cu care se confrunta Franta, dar aceasta are o amploare pe care nu am mai cunoscut-o in perioada moderna”, a declarat prim-ministrul Edouard Philippe intr-o conferinta de presa, potrivit publicatiilor Le Figaro si Le Parisien,…

- Ministrii Economiei si Finantelor din Uniunea Europeana intentioneaza sa discute joi dupa-amiaza, in mod detaliat, masurile de combatere a crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite DPA, citata de Agerpres. La randul sau, Comisia Europeana intentioneaza sa le prezinte ministrilor…

- Sindicatele critica intentia Guvernului de a trimite jumatate dintre angajatii sistemului public in somaj tehnic si spune ca veniturile bugetarilor ar putea scadea cu 50%, ceea ce va adanci criza actuala. Presedintele Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a declarat pentru Agerpres…

- INSEE – Institutul național de statistica și studii economice din Franța – trage semnalul de alarma. Masurile luate de autoritați pentru a izola populația din cauza epidemiei de coronavirus a provocat o pierdere a activitații economice de circa 35%. In opinia specialiștilor, o carantina de o luna s-ar…