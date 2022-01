Paradoxul australian

Nu zic sa accepti pe oricine iti bate in poarta, mai ales acum ca stai intr-un cartier select, curat, pretentios, ai iarba tunsa la milimetru, in casa miroase a levantica si nu gasesti fir de praf nicaieri, dar trebuie totusi trasata o linie intre democratie reala si abuz democratic, cu damf de tiranie. N-am urmarit scandalul Novak Djokovic din Australia decat sporadic. Am prins insa din zbor unele informatii pe care le-am adaugat altora si am facut o supa, un bors mai bine-zis, "postcolonial", intalnit atat la oameni, cat si la popoare intregi. Nu ma intereseaza asadar cazul „Nole", in particular,…