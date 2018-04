Banii pastrați in banca nu doar ca nu mai fac pui, ci chiar iți aduc pierderi. Practic, depozitele au devenit un lux pentru mulți romani. Acest lucru a luat amploare in ultimul timp, din cauza dobanzilor, care sunt de trei ori mai mici decat in 2016, și a inflației, aflata intr-o continua creștere.