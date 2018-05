Paradox românesc: Cu bani mai mulţi, dar mai săraci Datele Eurostat arata ca Romania are cel mai ridicat nivel din UE cand vine vorba de persoanele angajate aflate in risc de saracie, cu un procent de 18,9%. Este urmata de Grecia, cu 14% rata de risc si Spania, cu 13%. Paradoxal, daca ne uitam la cifre salariul minim a crescut anual din 2016 incoace, iar sectoare ale economiei precum cel auto sau IT au raportat constant majorari de lefuri. Economia a tinut pasul pana acum, dar incepe sa gafaie sub povara inflatiei. Asa ca buzunarele sunt brusc mai goale, desi sumele primite lunar au crescut. Alexandra Smedoiu – analist fiscal: „Peste 80 la suta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

