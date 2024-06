Paradox la Constanța. Deși sezonul estival a început, obiectivele turistice sunt închise. VIDEO Deși pe litoralul Marii Negre a inceput sezonul estival, multe dintre obiectivele turistice ale orașului Constanța raman inchise. Lucrarile de renovare și restaurare, incepute cu mult timp in urma, nu vor fi gata pana la finalul verii, conform tradiției noastre. Asta inseamna ca turiștii nu vor putea vizita acvariul, Edificiul Roman sau cazinoul. Promenada este inchisa in Constanța Faleza cazinoului din Constanța este locul preferat de promenada al turiștilor. Cu toate acestea, in afara de priveliștea spre mare și spre cladirea inca in renovare, nu au ce vedea. Peste drum de cazinou se afla acvariul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția de pictura și grafica „MODELE REPREZENTATIVE ALE ARTEI UNIVERSALE” este organizata de Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” din Targoviște. Vernisajul a avut loc ieri, 12 iunie 2024, la galeria de la etajul Muzeului de Istorie din Targoviște. Lucrarile expuse sunt realizate de elevi din…

- Reprezentanții DRDP Brasov anunta restricții de circulație pe Autostrada A1 , in zona viaductului Sacel, in judetul Sibiu. Circulația rutiera se desfașoara pe cate o banda pe ambele sensuri ale autostrazii A1, in zona viaductului Sacel. Restricțiile sunt cauzate de lucrarile pe care angajații Companiei…

- Dupa un proces de o saptamana, juriul a fost de acord cu IPA ca tehnologia Microsoft de recunoastere a vocii incalca drepturile de brevet ale IPA in software-ul de comunicatii. IPA este o filiala a companiei de licentiere a brevetelor Wi-LAN, care este detinuta in comun de compania canadiana de tehnologie…

- Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a anunțat ca noua Centrala de la Mintia a primit Acord de Mediu. Cu o investiție estimata la 1,4 miliarde de euro și planuri de finalizare pana in 2026, aceasta centrala electrica promite sa schimbe peisajul energetic și ecologic al județului Hunedoara. Potrivit…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca municipalitatea incepe lucrarile de punere in siguranta la Hanul Solacolu, o cladire emblematica pentru Bucuresti, care vor dura pana la finalul acestui an. Primarul a aratat ca a respectat cu strictete regulamentul de urbanism al zonelor istorice,…

- ”Metrorex informeaza ca lucrarile efectuate la statia de metrou Piata Unirii 2, accesul C, iesirea spre Hanu′ lui Manuc, se vor prelungi pana pe data de 10.05.2024 ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile din ultima perioada”, a anuntat, vineri, Metrorex, intr-un comunicat de presa. Potrivit companiei,…

- Lucrarile de reabilitare a podului de la Calan peste raul Strei progreseaza conform planului stabilit, conform informațiilor furnizate de autoritațile locale. Circulația rutiera peste pod este gestionata in mod temporar prin intermediul indicatoarelor rutiere, fara utilizarea semafoarelor, in conformitate…

- Record dupa record! Aurul creste astazi, 27 martie 2024, si atinge un nou record la cursul BNR. Este cea mai mare cotatie din istoria Romaniei pentru gramul de aur (323,4240 lei). Precedentul record a fost atins pe 21 martie 2024 (Curs BNR : 323,3234 lei pentru un gram). Pe piețele internaționale, aurul…