Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 13.000 de angajati Complexului Energetic Oltenia sunt trimisi in somaj tehnic. Decizia a fost luata din cauza vanzarilor slabe de energie și a coronavirusului. Cu toate acestea, salariații primesc prime de Paști, potrivit Mediafax.

- Forta de munca din Timis este puternic afectata de problema pandemiei de coronavirus. Numarul oamenilor care in aceasta perioada nu merg, oficial, la locurile de munca se apropie de 25.000, la care se adauga cei care presteaza in sistem telemunca. Inspectorii ITM Timis verifica respectarea regulilor…

- Pentru a trece cu bine peste aceasta perioada de intrerupere a activitații, cauzata de pandemia cu virusul Covid-19, președintele Forestei, Andrei Ciutac, a anunțat ca gruparea suceveana va uza de prevederile ordonanței emise de Guvernul Romaniei, care vine și in sprijinul cluburilor sportive, ...

- Decizie critica la Medlife. O parte din angajați vor fi trimiși in șomaj tehnic, iar salariile managerilor vor fi taiate cu 50%.Conducerea retelei medicale MedLife a luat mai multe masuri pentru limitarea impactului crizei generate de pandemia de coronavirus, astfel ca grupul va trimite personalul…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic de criza coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile ANOFM, care e in subordinea Ministerului Muncii.Citește și: CAZ INCREDIBIL: o GRAVIDA bolnava de coronavirus a fost lasata sa plece acasa…

- Ziarul Unirea Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Mai mult de 13.000 de oameni vor intra in șomaj tehnic dupa ce Uzina…

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi, 19 martie, productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus.De pe data de 19 martie pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva.La Dacia…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…