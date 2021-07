Stiri pe aceeasi tema

- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) said on Tuesday that Romania’s gross domestic product (GDP) will increase by 6% in 2021, improving its September forecast for a 3% growth, according to seenew.com Romania’s GDP for 2022 is expected to grow 5%, as the Recovery and Resilience Facility…

- Premierul Florin Citu apreciaza ca datele Eurostat confirma faptul ca in Romania sunt cele mai ieftine alimente din UE, fiind astfel demontat, adauga el, inca ‘un fake news despre ‘explozia’ preturilor’. ‘Eurostat confirma – in Romania sunt cele mai ieftine alimente din UE! Asa mai omoram un fake news…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –Secția de combatere corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data de 27 aprilie 2021, pana la data de 25 iunie 2021 fața de inculpații ALEXE COSTEL, la data…

- Fermierii și producatori sarbi incep sa iși vanda produsele in magazinele lanțului romanesc de magazine Remarkt dupa negocieri care au durat aproape un an, intr-o premiera pentru comerțul din cele doua țari. Ambasadorul Serbiei in Romania, Stefan Tomasevic, a anunțat inițiativa in presa sarba, citata…

- Dulciurile sarbești, condimentele, vinurile și conservele vor ajunge in Vestul Romaniei. Fermierii sarbi iși vand produsele in Timișoara, Oradea și Arad. Vor fi pe rafturi pana la Paște.

- “Romania și producatorii romani au nevoie de adoptarea unei legi care sa confere intaietate achiziționarii produselor autohtone in toate unitațile statului in care se prepara mancare, precum unitați militare, spitale, cantine sociale, unitați de invațamant, penitenciare și altele asimilate acestora.…

