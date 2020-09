Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica(DSP) Ialomita a anuntat luni ca patru angajati ai institutiei au fost confirmati cu COVID-19. Este cel de-al doilea focar inregistrat in Baragan, dupa cel de la Prefectura unde doi functionari fost testati pozitiv cu noul coronavirus.

- Ialomita, in topul primelor judete afectate auternic de seceta pedologica, are peste 80% din suprafetele cultivate cu cereale compromise in acest an. Cele mai afectate sunt suprafeaele cu porumb si floarea soarelui.

- Lacul Strachina, arie naturala protejata din judetul Ialomita, a devenit un magnet pentru amatorii de pescuit, apele sale ascunzand numeroase specii de pesti, dar si pentru cei care vor sa se bucure de liniste.

- O ancheta DNA-Serviciul Teritorial Bacau și o decizie controversata a Consiliului Județean Calarași sunt la un pas de a lasa 8 localitați din Ialomița fara o finanțare europeana in valoare de 80 milioane de euro. Cele 8 comunitați fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara «Ecoaqua», care…

- Peste 1 milion de hectare au fost irigate, pana in prezent, in 2020, iar 2.572 km de canale au fost umplute cu apa, arata datele Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare (ANIF), publicate sambata. Potrivit sursei citate, judetele unde s-a irigat cel mai mult, pana la data de 14 august…

- Judetul Constanta este situat in regiunea Dobrogea si are ca limite judetele Calarasi, Ialomita, Braila si Tulcea, la sud este marginit de granita cu Bulgaria si la Est are deschidere spre Marea Neagra. Cel mai sud estic judet al tarii noastre, cu resedinta in orasul omonim, Constanta, are un potential…

- Un numar de 763 de persoane au fost retestate si reconfirmate pozitiv cu COVID-19, a anuntat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv”, precizeaza GCS. Distinct…

- Magazinele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise luni, 20 iulie, desemnata la nivel national ca Ziua Energeticianului. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit.