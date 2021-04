Stiri pe aceeasi tema

- O insula din Caraibe va deveni prima comunitate in care totul se cumpara cu Bitcoin. Oamenii vor putea sa cumpere cu criptomoneda inclusiv case și produse esențiale. Insula Bequia are doar 18 km patrați și in curand va deveni primul loc de pe glob in care totul se va cumpara cu Bitcoin. Bequia nu este…

A sosit și acel moment in care anunțam ca va exista o comunitate in care totul se va putea plati cu Bitcoin. Pentru ca, nu-i așa, nu trece zi sa nu auzim de aceasta moneda virtuala. Unde se afla aceasta comunitate? In Caraibe! Este voba despre o insula mica, de numai 18 km patrați, care

- Cu o suprafața de numai 18 kilometri patrați, insula Bequia nu este pe radarul turiștilor care merg in Caraibe, cu excepția vedetelor și a cate unui membru al familiei regale britanice.

- Cu o suprafața de numai 18 kilometri patrați, insula Bequia nu este pe radarul turiștilor care merg in Caraibe, cu excepția vedetelor și a cate unui membru al familiei regale britanice. Dar mica insula va deveni prima comunitate din lume unde totul se poate plati cu Bitcoin, relateaza Euronews.

- Coffeeshop-ul viitorului a ajuns in prezent. Exista case ce pot fi cumparate cu Bitcoin, dar acum pana si cafeaua poate fi achitata in criptomonede. Pentru moment, se poate plati cu Bitcoin si eGOLD doar la cumparaturile online, insa in curand, s-ar putea chiar de saptamana viitoare, sa putem plati…

