PARADIGMA ÎNSTRĂINĂRII (2). Înstrăinarea versus progresul tehnologic Aceasta lucrare reprezinta o compilație de idei, ganduri, comentarii, observații și studii ale celor care au exprimat in lucrarile lor prestigioase trenduri, direcții, ori concluzii, despre evoluția societații contemporane, in totalitatea elementelor și funcționalitaților lor. Subsemnatul, observand analiza și mai ales multiplele observații care converg, am incercat sa atrag atenția asupra uneia, evidenta, abordand și […] Articolul PARADIGMA INSTRAINARII (2). Instrainarea versus progresul tehnologic apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta lucrare reprezinta o compilație de idei, ganduri, comentarii, observații și studii ale celor care au exprimat in lucrarile lor prestigioase trenduri, direcții, ori concluzii, despre evoluția societații contemporane, in totalitatea elementelor și funcționalitaților lor. Subsemnatul, observand…

- In 2021, echinoctiul de toamna are loc la 22 septembrie: 22 h 21 m (timp legal romanesc) si reprezinta momentul in care Soarele, in miscarea sa aparenta anuala, trece prin punctul de intersectie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro. In aceasta zi, in emisfera australa…

- Gazetarul Horia Alexandrescu a murit la 20 septembrie 2021, la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut de fiica lui, Anca Alexandrescu. “Tata a plecat…”, a scris aceasta pe o retea de socializare. *** Jurnalistul Horia Alexandrescu s-a nascut la 9 aprilie 1947, in Bucuresti, noteaza “Enciclopedia…

- O femeie in greutate de 160 de kilograme din judetul Covasna a nascut, prin cezariana, un copil sanatos cu ajutorul medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, interventia a fost una foarte dificila, din cauza faptului…

- Actorul Ion Caramitru, director al Teatrului National Bucuresti si presedinte al Uniunii Teatrale din Romania (UNITER), a murit, la 5 septembrie 2021, la varsta de 79 de ani, au declarat pentru AGERPRES reprezentanti ai UNITER. El era internat la Spitalul “Elias” din Capitala. *** Actor de origine aromana,…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor Claudiu Tarziu a sustinut, sambata, la Targu Mures, ca Ungaria isi permite sa faca investitii masive in Transilvania astfel incat sa devina „stapana de facto a unei bucati importante din tara noastra” intrucat i se permite, fiindca statul roman nu reactioneaza…

- Prozatoarea si pianista Cella Delavrancea s-a nascut la 15 decembrie 1887, la Bucuresti. A fost fiica cea mai mare a scriitorului si avocatului de renume Barbu-Stefanescu Delavrancea (1858-1918) si a Mariei Lupascu, licentiata in filosofie si matematica, profesoara de liceu si admirabila pianista. Cella…

- Luptatoarea Incze Kriszta Tunde, care a ratat calificarea in meciul pentru medalia de bronz la categoria 62 kg a turneului olimpic feminin de lupte libere de la Tokyo, a recunoscut ca a facut prea multe greseli in duelul cu lwetona Anastasija Grigorjeva si nu a stiu cum sa reactioneze la tactica ei.…