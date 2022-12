Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani, inainte de sarbatori: Guvernul dorește sa renunțe la compensarea prețului la carburant Vești proaste pentru romani, inainte de sarbatori: Guvernul dorește sa renunțe la compensarea prețului la carburant Șoferii romani ar putea sa nu mai beneficieze de compensarea prețului…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a efectuat prima vizita de inspecție in calitate de membru in Biroul Executiv al Uniunii Mondiale de Lupte (UWW), in orașul Kourtane (Finlanda). Insoțit de secretarul general Alin Grigore, membru in Comisia Tehnica UWW, Pircalabu a vizitat localitatea…

- Ministrul de externe turc Mervlut Cavusoglu a declarat marti ca tara sa sprijina intrarea in NATO a Suediei si Finlandei, dar a insistat ca ambele tari mai au inca de facut pasi concreti pentru a indeplini cerintele Turciei pentru ca aceasta tara sa-si dea acordul pentru integrarea lor, transmite EFE,…

- Finlanda si Suedia au indeplinit conditiile convenite cu Turcia in iunie si ar trebui sa li se permita sa adere la Alianta Nord-Atlantica in viitorul apropiat, a declarat joi, la Istanbul, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmit DPA si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- O aurorala boreala neobișnuit de stralucitoare a putut fi observata de locuitorii și oaspeții Finlandei in seara zilei de 22 octombrie. Alaturi de stralucirea tradiționala albastru-verde, in perioada indicata niște sclipiri roșiatice puteau fi deslușite cu ochiul liber. Aceasta aurora boreala a fost…

- Mircea Lucescu are rezultate modeste pe banca lui Dinamo Kiev, iar fanii se pregatesc sa sarbatoreasca plecarea antrenorului cu bere. Suporterii ucraineni au o editie limitata a bauturii, special creata pentru momentul in care „Il Luce” va fi demis. Dinamo Kiev este ultima in grupa de Europa League,…

- Nationala Romaniei a invins echipa Finlandei cu scorul de 2-1 (0-0), marti, la Vantaa, in Grupa a 8-a a preliminariilor Cupei Mondiale de futsal din 2024, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Firma israeliana de informații ImageSat International (ISI) a detectat o „prezența neregulata” a bombardierelor strategice rusești TU-160 și TU-95 desfașurate pe baza aeriana Olenia, de langa Finlanda.