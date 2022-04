Stiri pe aceeasi tema

- In urma apariției numeroaselor relatari despre masacrul de la Bucha, Ucraina, in presa internaționala, un protest pro-rus a fost organizat in inima Germaniei. Cateva sute de persoane au defilat la Berlin in mașini, arborand drapelul Rusiei, intr-o aparenta mișcare de solidaritate, in contextul condamnarilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca "atacurile abjecte impotriva civililor" din Bucea si Irpin, in apropiere de Kiev, sunt dovezi ca Rusia comite "crime de razboi" in Ucraina si a anuntat ca, drept raspuns, Londra isi va intensifica sanctiunile impotriva Moscovei si sprijinul militar pentru…

- Ucraina a cerut Comitetului Internațional al Crucii Roșii sa nu deschida, așa cum a anunțat, un post in Rostov pe Don, in Rusia, Kievul spunand ca aceasta mutare ar legitima „coridoarele umanitare” ale Moscovei și rapirea și deportarea forțata a ucrainenilor, transmite Reuters. Șeful CICR a declarat…

- O ploaie de condamnari și sancțiuni s-a abatut asupra Rusiei de la declanșarea, joia trecuta, a acțiunii sale militare impotriva Ucrainei, poziții exprimate indeosebi de catre țarile europene și Statele Unite. Presa internaționala remarca insa faptul ca in chestiunea agresarii Ucrainei, nu toata comunitatea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ar urmari sa împarta Ucraina în doua, dupa deja cunoscutul model al Germaniei de Vest si de Est sau al Coreei, de Nord si de Sud, relateaza vineri presa ucraineana. Totodata, un alt obiectiv al operatiunii militare declansate cu o zi în…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a declarat, marti, ca responsabilitatea de a detensiona conflictul din Ucraina revine Rusiei. Sefa diplomatiei germane a solicitat Moscovei sa isi retraga trupele de la frontiera cu Ucraina, informeaza AFP.

- Abordarea fata de confuzia semanata de Rusia in privinta Ucrainei si conflictul Moscovei cu Occidentul denota diviziuni in noua coalitie de guvernare a Germaniei, fiind un test timpuriu de politica externa pentru cancelarul Olaf Scholz, scrie Politico.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat marti o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Reuters. ''Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile NATO legate…