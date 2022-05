Parada prizonierilor la Mariupol Conform serviciilor secrete ale Ucrainei, dar și consilierului primarului din Mariupol, Petro Andriuscenko, pentru 9 mai, ziua victoriei impotriva nazismului, rusii intenționeaza sa organizeze la Mariupol, oraș strategic și pentru ocupanți, și pentru ocupați, oraș cucerit in proporție de 90%, o parada a prizonierilor. „Aproximativ 2.000 de barbati, care au fost luati in urma cu patru saptamani de la Mariupol, au fost dusi intr-un lagar de filtrare, ce seamana mai mult cu o inchisoare, situat in satele Bezimennoie si Kazatkoe (regiunea Donetk). Acestor barbati li s-a spus ca vor fi imbracati in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

