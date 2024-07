Parada navală în onoarea marinei ruse a fost anulată din cauza unor temeri de securitate, spun serviciile secrete britanice Principala parada navala organizata in ultima duminica din iulie in onoarea marinei ruse a fost anulata anul acesta din cauza imposibilitații de a garanta securitatea evenimentului, afirma serviciile secrete militare britanice, citate de Ukrainska Pravda.Anularea paradei care incepe pe raul Neva, la Sankt Petersburg, și se incheie la baza navala Kronstadt, in Golful Finic, a fost dezvaluita acum cateva zile de publicația Fontanka, citata intre timp pe larg de alte surse de informare din Rusia. Potrivit Fontanka, evenimentul este anulat pentru prima data din 2017 incoace. In schimb, organizatorii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

