Parada Moșilor Craciun pe motociclete: Peste 150 de bikeri, pe strazile Capitalei /

Duminica, 22 decembrie, la ora 12:00, bikerii moldoveni deghizați in costumul moșului se vor aduna in fața Palatului de Cultura a Feroviarilor, acolo unde vor fi așteptați cu nerabdare de zeci de copii din familii social-vulnerabile. Aceștia vor avea frumoasa ocazia de a se plimba in scuarul Palatului cu Santa-Bikerii pe motociclete și vor primi cadouri.

toți copiii se vor putea plimba cu motocicleta, cu muzica și multa voie buna", a declarat Aurelia Hancu , directoruldeal.…