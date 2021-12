Parada militara la Constanta de Ziua Nationala a Romaniei (galerie foto+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale participa, pentru prima data, cu un detașament de ofițeri, maiștri militari și subofițeri in blocul de Parada Militara organizata la 1 decembrie a.c., in București, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Ca in fiecare an, comunicațiile și serviciile IT necesare…

- La mulți ani, romani! La mulți ani, Romania! Peste doar cateva ore urmeaza sa inceapa in Capitala parada militara de la Arcul de Triumf, ceremonie la care sunt așteptați sa asiste atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Nicolae Ciuca și alți demnitari. Din cate a anunțat MApN, aproximativ…

- Timișorenii celebreaza Ziua Naționala a Romaniei cu o parada militara de opt minute in Parcul Central și cu spectacole de muzica populara la Targul de Craciun, care iși deschide porțile, ca in fiecare an, pe 1 decembrie. Cel mult 200 de persoane care au certificat verde pot participa la ceremonia din…

- Pe 1 Decembrie, romanii de pretutindeni serbeaza Unirea Transilvaniei cu tara Anul acesta va fi organizata si o parada militara la Constanta In fiecare an, la data de 1 Decembrie, romanii de pretutindeni serbeaza Unirea Transilvaniei cu tara si, astfel, momentul in care Romania a devenit "Romania Mareldquo;.…

- Parada militara ocazionata de Ziua Nationala se va desfasura, anul acesta, la Cluj-Napoca, intr-un format restrans pe strada Regele Ferdinand. De la 12 are loc o ceremonie militara de depunere de coroane de flori la Monumentul Voievodului Mihai Viteazul, urmata de defilarea detasamentului de onoare…

- Peste 500 de militari, constituiti in 9 detasamente de defilare pe jos, impreuna cu vehicule de lupta, vor participa de 1 Decembrie la parada de la Alba Iulia, prilejuita de Ziua Nationala a Romaniei.

- Ministerul Apararii anunta, luni, ca va fi organizata o parada militara la Bucuresti, de Ziua Nationala a Romaniei, in format restrans impus de pandemie. Vor fi depuneri de coroane si salve de tun, dar si moment de reculegere pentru eroii neamului si victimele virusului SARS-Cov-2. Manifestari similare…

- 1 Decembrie 2021 la Alba Iulia: Parada militara și artificii sau spectacol de drone, de Ziua Naționala a Romaniei La Alba Iulia, in 2021 vor exista manifestari cu ocazia Zilei de 1 Decembrie. Deși incidența cazurilor de COVID-19 in Alba Iulia este de aproape 11%, primarul Gabriel Pleșa, a declarat ca…