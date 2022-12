Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizeaza, joi, de Ziua Naționala, o parada militara la care vor particoipa aproximativ 1.500 de miliari si 120 de mijloace tehnice, intre care 40 de aeronave. Ceremonia va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis care va depune o coroana de flori, dupa cum au anunțat oficialii…

- Dupa vizita președintelui Klaus Iohannis in Lituania, in urma cu cateva zile, ministerul Apararii de la București a anunțat ca va trimite 100 de militari și patru avioane F-16 pentru a contribui la misiunile de Poliție Aeriana din Lituania. Incepand de anul viitor, Forțele Aeriene Romane vor asigura,…

- Daca pana acum vremea a tinut cu noi si am avut zile si temperaturi de primavara, de astazi va fi nevoie sa ne schimbam si hainele cu unele mai groase. Din 7 noiembrie, vremea incepe sa se raceasca, iar spre sfarșitul lunii, lapovița poate anunța inceputul iernii. Meteorologii Accuweather au facut estimari…

- Soldații ruși care lupta in Ucraina sunt probabil frustrați de faptul ca sunt forțați sa foloseasca vehicule de lupta de infanterie vechi, despre care spun ca sunt cutii de aluminiu, afirma Ministerul britanic al Apararii in evaluarea de joi . La mijlocul lunii octombrie, in fața ofensivei ucrainene,…

- Finlanda a inchis o sectiune a unei principale autostrazi timp de cinci zile, pentru prima data zeci de ani, pentru a permite avioanelor sale de lupta sa exerseze aterizari si decolari pe o pista de rezerva, relateaza Reuters. Finlanda, care solicita aderarea la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus, Vladimir Putin, de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la televiziune,…

- Incidentul a avut loc in cartierul Militari din București. Rozatoarea și-a facut apariția pe capota mașinii chiar in momentul in care șoferul conducea. Atat șoferul, cat și pasagera s-au speriat și au incercat sa inlature șobolanul de pe mașina lor pornind ștergatoarele. Pasagera din dreapta a filmat…

- Avioanele de lupta Gripen ale Fortelor Armate din Ungaria au fost alertate din cauza unei aeronave de tip C-130, inmatriculata in SUA, care se indrepta dinspre Romania spre Germania, a declarat pentru MTI Ministerul ungar al Apararii. Centrul Comun de Operatiuni Aeriene al NATO a ordonat miercuri, la…