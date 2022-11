Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Ministerul Apararii Nationale poate invita cel mult 600 de persoane, care vor face parte din detasamentele armatelor statelor membre NATO si partenere, pentru a participa la parada militara nationala din acest an.

- Sindicalistii din penitenciare sustin ca ”mii de angajati din Politie, Armata si din penitenciare, precum si zeci de magistrati au depus cereri de incetare a raporturilor de serviciu prin pensionare sau demisie” ca urmare a apariției in spatiul public a aparut un proiect de ordonanta de urgenta ”care…

- In aceasta dimineata a inceput exercitiul MOBEX DJ-VL-22, pentru verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului pentru aparare de pe raza județului Dolj. Exercițiul are caracter de rutina. MOBEX DJ-VL-22 este planificat de Ministerul Apararii Naționale și Administrația Naționala…

- „In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi și ale art. 4, lit. f), pct. 9 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii,…

- Ministerul Apararii Naționale verifica stadiul pregatirii populației, a economiei și a teritoriului pentru aparare in cadrul unui exercițiu de mobilizare care se va desfașura saptamana aceasta in județele Dolj și Valcea. Exercițiul de mobilizare, care se numește MOBEX DJ-VL-22, are „caracter de rutina”,…

- Exercitiul de mobilizare MOBEX DJ-VL-22 pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare se desfasoara pe raza judetelor Dolj si Valcea, in perioada 17-21 octombrie, informeaza Ministrul Apararii Nationale Potrivit sursei citate, exercitiul are caracter…

- Armata Romana face exerciții de mobilizare, pe parcursul lunii octombrie 2022, pe teritoriile județelor Dolj și Valcea. Aceasta acțiune a fost anunțata de Ministerul Apararii Naționale (MApN), printr-un comunicat de presa, la data de 17 octombrie 2022. Comunicatul MApN nu face nicio referire la razboiul…

