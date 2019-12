Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei a inceput in Bucuresti: programul zilei de 1 Decembrie si restrictiile de trafic

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, din care 500 de...

- Azi e 1 Decembrie 2019, Ziua Naționala a Romaniei, cand se implinesc 101 ani de la Marea Unire din 1918. Ca in fiecare an, e așteptata cu multa emotie parada militara de 1 decembrie, care incepe, la București, la ora 11:00 și va dura aproximativ doua ore. Zeci de mii de oameni din Bucuresti, dar si…

- Parada militara organizata de Ziua Nationala a Romaniei in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti incepe duminica, la ora 11.00, cand mii de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de...

- In cateva ore, vom spune impreuna La Multi Ani, romani, la 101 ani de cand am devenit o tara! 1 Decembrie e ziua Romaniei si a paradelor perfecte. Patru mii de militari vor defila in Bucuresti, intr-o ceremonie plina de surprize. Radare de ultima generatie, tehnica militara de lupta, dar si 500 de militari…

- Program parada militara Bucuresti 1 decembrie 2019. Peste 4000 de soldati, 200 de vehicule si peste 50 de aeronave participa la defilarea organizata la Arcul de Triumf de Ziua Nationala a Romaniei, potrivit observator.tv.Oficial, parada militara de 1 decembrie incepe in Bucuresti in jurul…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa duminica, 1 decembrie curent, la Parada militara de la Bucuresti, organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, informeaza un comunicat de presa a Ministerului Apararii.

- Autoritațile anunța una dintre cele mai mari parade militare din istoria Buzaului, de 1 Decembrie. Evenimentul va fi transmis de TVR, alaturi de manifestarile de la București și Alba Iulia. Parada militara va fi organizata pe Calea Eroilor. Se anunța mai mult fast de Ziua Naționala, la Buzau. Organizatorii…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, din care 500 de militari din peste 20 de tari aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice si peste…