Stiri pe aceeasi tema

- PSD Calarasi a pornit spre Bucuresti, la mitingul din Piata Victoriei, de la ora ora 20.00. Sute de membri PSD si simpatizanti, imbarcati in autocare s-au incolonat spre Capitala. Protestatarii impotriva “statului paralel” au plecat cu autocare inchiriate, microbuze sau cu masinile personale. Cel putin…

- Reprezentantii ALDE Gorj au decis sa trimita 250 de oameni la mitingul de maine de la Bucuresti, din Piata Victoriei. Desi nu este vorba de o cifra prea mare, liderul ALDE Gorj, Dian Popescu se lauda ca a strans rapid delegatia care ii va reprezenta pe aldistii gorjeni la Bucuresti. Cel mai probabil…

- Brigada Rutiera instituie mai multe restrictii de circulatie in Bucuresti, sambata, in contextul desfasurarii "Marsului Diversitatii", dar si a "Marsului Normalitatii". "Marsul Diversitatii" se va desfasura pe urmatorul traseu: Piata Victoriei - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piata Universitatii,…

- Spectacole gratuite, muzica și ateliere de creație, pe Calea Victoriei din Capitala, in acest weekend, pe 2 și 3 iunie. Astfel ca, una dintre cele mai frumoase artere ale Bucureștiului a devenit pietonala. Manifestari artistice, ateliere de creație și spectacole de teatru au avut loc sambata pe traseul…

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- Spectacole de teatru, ateliere de creatie, trupe de dans si muzicieni stradali vor putea fi vazuti in week-end la cea de-a patra editie a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", informeaza un comunicat al Primariei Capitalei transmis luni AGERPRES. Pe segmentul pietonal incadrat intre…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…