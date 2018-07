Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani aflati la Bucuresti au sarbatorit in avans Ziua Independentei, invitand, ca in fiecare an, pe omologii si colaboratorii romani pe peluza Ambasadei Statelor Unite. 100 Years Of Friendship. Aceasta a fost tema receptiei de Ziua Independentei, organizata vineri, 29 iunie, cand Ambasada…

- Miting PSD. Ziua de sambata este una plina de manifestații in Capitala, iar Ambasada SUA din București a sesizat acest lucru, venind cu mai multe avertismente. Printre cele mai evenimentele vizate de mesajul instituției se numara protestul organizat de PSD, la care sunt așteptate „sute de mii de persoane”,…

- Ambasada SUA la Bucuresti spune ca urmareste indeaproape evenimentele, comentand astfel decizia CCR, care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare…

- Compania Airbus Helicopters amenința ca și-ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav. Dezvaluirile au fost facute in presa franceza de directorul general al firmei

- Banii pentru modernizarea fortelor armate ale Romaniei au adus, la Bucuresti, cele mai mari companii de armament din lume. O lupta dura se duce, acum, pentru dotarea Fortelor Terestre cu elicoptere de atac si de transport. In acest moment, competitia este intre europeni si americani. Bell Helicopters…

- Din 16 mai pana pe 15 iunie, ICE - Agentia Italiana pentru Comert Exterior - Bucuresti, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura si sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucuresti, aduc Italia mai aproape de tine cu a zecea editie a Festivalului Italian. Festivalul, care se desfasoara…

- Olympique Marseille a revenit intr-o finala europeana dupa o pauza de 14 ani, iar in mod ironic va disputa ultimul act pe terenul rivalilor de la Olympique Lyon. Atletico Madrid a jucat pe banda rulanta in finale de Liga Campionilor sau Europa League in ultimii ani, astfel ca pleaca cu prima sansa…

- Romania merge in fazele finale ale cupelor europene la handbal feminin cu doua echipe. Dupa SCM Craiova, calificata in finala Cupei EHF, a venit si randul echipei CSM Bucuresti sa-si asigure prezenta in turneul Final 4 al Ligii Campionilor. Ambele formatii s-au calificat cu mari emotii. Daca in…