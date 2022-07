Parada de Ziua Națională a Franței, sub semnul războiului din Ucraina. VIDEO Franta sarbatoreste azi Ziua Nationala prin traditionala parada militara de 14 Iulie pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysees, insa revenirea razboiului la portile Europei da un caracter aparte acestei defilari, la care un loc de cinste il vor avea tarile de pe flancul estic al NATO si trupele franceze desfasurate in aceasta regiune, transmite AFP, citata de Agerpres.Presedintele Emmanuel Macron va asista in cursul diminetii la parada de pe Champs-Elysees, inainte de a da la ora 13:10 GMT, la posturile France 2 si TFI, primul sau interviu televizat de cand a fost reales in aprilie, intr-un… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa Centrala si de Est (ECE) s-ar confrunta cu un soc macroeconomic de amploare in cazul opririi livrarilor de gaz rusesc, arata Fitch intr-un raport privind impactul potential al rationalizarii gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune, citat de. Romania, Polonia si Lituania sunt…

- UE ar putea avea nevoie de mai mult de trei ani pentru a compensa o pierdere totala a aprovizionarii cu gaz natural rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizeaza ca o intrerupere brusca a livrarilor din Rusia ar trimite o unda de soc macroeconomic in toata Europa Centrala si de Est. Europa Centrala…

- Sefii de stat care fac parte din formatul Bucuresti 9 au adoptat la summitul de astazi o declaratie comuna in 11 puncte, in care condamna ferm agresiunea neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei, solicita Moscovei sa isi retraga fortele de pe teritoriul ucrainean si sustin in continuare…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, se reunesc vineri, 10 iunie, la Palatul Cotroceni, intr un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui format.La…

- Sefii de state din Formatul Bucuresti 9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria - se reunesc vineri, la Palatul Cotroceni, intr-un summit gazduit de presedintele Klaus Iohannis si de omologul polonez, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se deplaseaza vineri, la Bucuresti, unde va lua parte la Summitul B9, gazduit de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si de presedintele Poloniei, Andrzej Duda, indica un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice remis marti publicitatii. Jens Stoltenberg va…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos si secretarul de stat Carmen Moraru au efectuat, in perioada 1-2 iunie, o vizita de lucru la Luxemburg. In cadrul vizitei, au participat la reuniunea „Consiliului Afaceri Generale – format coeziune” si au avut discutii cu reprezentantii Bancii…

- Parlamentul german a aprobat vineri, 3 iunie, cresterea salariului minim gradual, la 10,45 euro pe ora la 1 iulie 2022 și la 12 euro pe ora din 1 octombrie 2022. Acest lucru inseamna ca salariul minim din Germania va fi in toamna de 2.016 euro pe luna, adica de 4 ori mai mult ca in Romania, raportat…