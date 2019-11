Stiri pe aceeasi tema

- Hramul Chișinaului: Muzica și voie buna pe 14 octombrie in toate sectoarele din Capitala, spectacol de artificii la ora 23:00. Primaria a facut public programul manifestarilor care vor avea loc pe 14 octombrie.

- Hramul Chișinaului: Muzica și voie buna pe 14 octombrie in toate sectoarele din Capitala, spectacol de artificii la ora 23:00. Primaria a facut public programul manifestarilor care vor avea loc pe 14 octombrie.

- Festivalul Minoritatilor Etnice din Timisoara, care se va derula duminica, 22 septembrie, in Piata Victoriei, reprezinta o modalitate... The post Gulas, fasole cu afumatura, sarmale, prajituri si alte bunatati, la Festivalul Minoritatilor de la Timisoara. Programul complet al evenimentului appeared…

- Bastionul Theresia va fi in perioada 19-22 septembrie locul in care Muzeul National al Banatului organizeaza „Bastion Glow”, un spectacol de muzica, teatru, show-uri de arta si magie, care se vor desfasura de-a lungul celor patru zile. In curtea Bastionului vor fi amenajate scene de live prformance…

- „Saptamana mobilitații” este marcata și la Timișoara, ca in fiecare an, cu o mulțime de evenimente sportive care se vor desfașura pe toata durata saptamanii. Tema din acest an este „Mergi cu noi!”, aduncand in prim plan mersul sigur pe jos și cu bicicleta. Saptamana mobilitatii este o initiativa a Uniunii…

- Nervii șoferilor timișoreni, puși din nou la incercare1 Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a avizat favorabil inchiderea circulatiei rutiere, in zona punctelor Cardinale, in totalitate maine, 30 august, intre orele 7-16 si duminica, in data de 1 septembrie intre orele 7-20 astfel: -bd. Take…

- Primaria Timișoara a facut public, astazi, programul ediției din acest an a festivalului „Bega Bulevard”, care se desfașoara in perioada 6 – 8 septembrie, pe malul raului. „Amplasarea scenei vis a vis de parcul Alpinet (in spatele Catedralei) da posibilitatea spectatorului sa vizualizeze in mod diferit…