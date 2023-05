Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de motoare și nu numai ei sunt așteptați sambata, 6 mai, la un eveniment dedicat lor, “ Campeneasca moto CMC 6000 membri la placinte inainte”, la Valeni, in comuna Manastireni din județul Cluj. Evenimentul este organizat de Comunitatea Moto Cluj, care a depașit pragul de 6000 de membri pe…

- Peste 800 de elevi de la clasele cu predare in limba germana din judetul Sibiu sunt asteptati sa participe maine, in centrul municipiului Sibiu, la parada portului popular sasesc, in cadrul "Maifest". Serbarea etnicilor germani a ajuns la cea de-a 30-a editie. Evenimentul va debuta cu mult indragita…

- Odata terminat Paștele, incep distracțiile. La Șurdești avem maine Udatoriul, pentru a-l sarbatori pe primul care a ielit la arat, pentru ca marți, 18 Aprilie 2023, sa se organizeze Festivalul folcloric ,,Joc de pe Cosau,, in satul Sarbi, comuna Budești, de pe Valea Cosaului, eveniment ajuns la editia…

- Odata terminat Paștele, incep distracțiile. La Șurdești avem maine Udatoriul, pentru a-l sarbatori pe primul care a ielit la arat, pentru ca marți, 18 Aprilie 2023, sa se organizeze Festivalul folcloric ,,Joc de pe Cosau,, in satul Sarbi, comuna Budești, de pe Valea Cosaului, eveniment ajuns la editia…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat multumit de evolutia si rezultatul meciului cu CS Mioveni, chiar daca victoria a venit cu mari emotii. „Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru ca ambele echipe joaca. Cred ca am meritat sa caștigam. Albu loveste cu ambele picioare. Acum…

- FCU Craiova s-a impus cu 2-1 in partida susținuta luni seara, in Banie, in fața echipei FC Voluntari. Disputa aceasta a tras cortina peste etapa 26 din Superliga. Ilfovenii au fost cei care au deschis scorul prin Damașcan, dupa un assist al lui Lopes (’24). Echipa antrenata de Nicolo Napoli a intors…

- Andreea, 32 de ani, iubita mijlocașului Eduard Florescu (25 de ani, FC Botoșani) a fost transportata de urgența la Iași, in stare grava, dupa complicații survenite in urma pierderii unei sarcini, relateaza Monitorul de Botoșani . Femeia a ajuns la maternitate in urma cu cateva zile, cu o serie de complicații…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapelor 27, 28 și 29 din Superliga. Toate partidele vor fi transmise pe Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport, arata sursa citata, intr-un comunicat de pe site-ul oficial al forului. Programul etapei cu numarul 27 din Superliga Etapa cu numarul 27…