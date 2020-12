Păpuşi cu măşti şi truse de laborator antivirus, cadouri de Crăciun pentru copiii din Spania şi Portugalia Copiii din Spania si Portugalia ar putea descoperi anul acesta ca unele dintre cadourile lor de Craciun reflecta pandemia de coronavirus, in conditiile in care papusi care poarta masti, truse pentru confectionarea de produse de protectie personala si alte jucarii adaptate acestor vremuri au inceput sa dispara de pe rafturile magazinelor, relateaza marti Reuters. Milioane de copii din intreaga lume au fost nevoiti sa ramana in case in timpul perioadelor de lockdown impuse de pandemia de COVID-19, iar atunci cand au putut iesi din case li s-a recomandat sa poarte masti. Prin urmare, pe masura ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

