Păpuşa Ken a împlinit 60 de ani Ken, partenerul papusii Barbie, a implinit joi 60 de ani, sarbatorind ziua de nastere cu o revenire la aspectul sau original, relateaza Reuters. Mattel, unul dintre cei mai mari fabricanti de jucarii de lume, a recreat o versiune a primei papusi Ken, imbracata in sort rosu, sandale si purtand un prosop galben pe umeri. Ken, care a fost numit dupa fiul fondatorilor Mattel, Elliot si Ruth Handler, a intalnit-o pentru prima data pe Barbie pe platoul unui post de televiziune la filmarea unei reclame, in 1961. De-a lungul anilor, papusa a suferit mai multe schimbari de aspect, precum si cariere, trecand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

